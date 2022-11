PSG, FC Barcelone – Mercato : le clan Messi démonte la rumeur Inter Miami !

Alors que le Times assure ce dimanche après-midi que Lionel Messi (PSG, 35 ans) est tout proche d'un accord avec l'Inter Miami pour un départ l'été prochain, le clan de la star argentine a mis un stop à cette rumeur.

En effet, comme l'entourage de la Pulga l'a fait savoir à Loïc Tanzi (L'Equipe), il n'y a pas eu d'évolution notable dans la réflexion de Lionel Messi. Les proches du septuple Ballon d'Or se sont défendu de tout accord avec le club de David Beckham.

Focalisé sur son dernier Mondial avec l'Albiceleste, Lionel Messi attendra la fin de la Coupe du Monde pour réfléchir à son avenir. Une version d'ailleurs corroborée par Fabrizio Romano, lui aussi en lien avec Jorge Messi.

Leo Messi has not decided his future yet. His camp guarantees that Leo is only focused on the World Cup and there’s no agreement with any club. 🚨🇦🇷 #Messi



Inter Miami want Messi and will push; but also PSG will offer Leo a new deal soon.



Messi’s decision will be made in 2023. pic.twitter.com/rXQ6bvZvLS