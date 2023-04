PSG, FC Barcelone - Mercato : le clan Messi lâche une bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi (35 ans) est à Barcelone et pas seulement pour le soleil. Alors que Gerard Romero a lâché une bombe sur la venue de la famille de l’attaquant du PSG ce week-end en Catalogne, la presse locale a fait savoir qu’aucune réunion n’avait été prévue avec l’état-major du Barça au sujet de son avenir. José Alvarez est bien plus nuancé. Le journaliste d’El Chiringuito a affirmé hier soir que les discussions entre le clan Messi et les dirigeants du FC Barcelone était « très avancées » et qu’un retour de Messi au Barça était « des plus probables en juin prochain. »