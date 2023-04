PSG, FC Barcelone - Mercato : le clan Messi pousse un coup de gueule contre Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

RMC Sport a annoncé ce mardi que le Paris Saint-Germain n'aurait pas l'intention de prolonger le contrat de Lionel Messi, qui prendra fin en juin prochain. Mais alors que la Pulga ne compterait également pas prolonger l'aventure parisienne et voudrait revenir au FC Barcelone, l'un de ses proches s'est exprimé dans les colonnes du Parisien, poussant un coup de gueule contre le club de la capitale.

"Quel intérêt ont-ils à mentir ?"

"C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent. Non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font."

Poker menteur autour de l’avenir de Lionel Messi au PSG : « Quel intérêt ont-ils à mentir ? »

Pour résumer Dans les colonnes du Parisien, l'un des proches de Lionel Messi a démenti la rumeur selon laquelle le Paris Saint-Germain ne voudrait pas prolonger le contrat de la star argentine, qui prendra fin en juin prochain.

