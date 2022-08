PSG, FC Barcelone – Mercato : le clan Messi remet Joan Laporta à sa place !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

C'est un secret de polichinelle : le FC Barcelone rêve de faire revenir Lionel Messi (PSG, 35 ans) à l'horizon 2023. Hier encore, lors du trophée Gamper face aux Pumas (6-0), Joan Laporta a réitéré sa volonté, lâchant même une petite phrase sur ses excellentes relations avec le clan Messi. Il n'en fallait pas plus pour que Catalunya Radio lâche une bombe : les discussions concrètes auraient déjà démarré entre Jorge Messi et le board catalan. « Il n'y a eu aucune approche de Laporta » Une annonce qui a fait s'étouffer le clan Messi. Dans Mundo Deportivo ce lundi, l'entourage du septuple Ballon d'Or a mis les choses au clair et calmé les choses : « Il n'y a eu aucune approche de Laporta à qui que ce soit dans le environnement Leo Messi ou vice versa, et celui qui dit cela ment ». A Paris pour encore au moins un an, où il semble désormais heureux, l'Argentin a pris la décision de ne répondre à aucune sollicitation sur son avenir (prolongation, retour à Barcelone, départ en MLS) avant la Coupe du Monde au Qatar en novembre – décembre. Et pour l'heure, il s'applique à rester à l'écart de toute déclaration sujete à interprétation...

Le clan Messi calme le Barça Alors que certaines rumeurs avançaient que des discussions étaient en cours entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l'entourage du joueur du PSG a mis les choses au clair dans Mundo Deportivo. Non, il n'y a rien avec Laporta.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life