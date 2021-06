PSG, FC Barcelone - Mercato : le coup bas de Leonardo à Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le retour d'Eric Garcia au FC Barcelone s'est concrétisé mardi mais il a été long à se dessiner pour le défenseur espagnol, en fin de contrat à Manchester City. A 20 ans, Garcia avait failli rejoindre le Barça cet hiver mais sa venue avait été retardée par les élections à la tête du club catalan.

Et selon Mundo Deportivo, deux clubs ont tenté de s'engouffrer dans la brèche : City, qui a proposé une nouvelle prolongation au joueur, et le PSG, qui l'aurait contacté. Mais Garcia avait donné sa parole au Barça et il l'a tenue, explique le média espagnol.