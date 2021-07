PSG, FC Barcelone - Mercato : le nouveau clin d’oeil de Neymar à Messi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Neymar est en pleine Copa America avec le Brésil. Son équipe a réussi à se qualifier pour la finale. Vainqueur en 2019, Neymar et ses coéquipiers tenteront de conserver leur titre. Oh My Goal a interrogé l’attaquant du PSG sur les cinq joueurs qu’il considère plus technique que lui.

“Plus technique que moi ? Je ne sais pas si je peux dire ça, avec toute l’humilité du monde, je me mets dans les joueurs les plus techniques aujourd’hui“, avant de poursuivre. “Lionel Messi, c’est le numéro 1. Le plus grand de tous. Tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde voudrait jouer avec lui.” Des compliments qui montrent encore fois à quel point les deux hommes s’apprécient.

Ensuite, Neymar cite Eden Hazard, Kevin De Bruyne, son coéquipier au PSG Marco Verratti et pour finir Thiago Alcantara.

Neymar dévoile 5 joueurs qui sont plus techniques que lui 🔥 pic.twitter.com/8AQ5ZYE7hJ — Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) July 5, 2021