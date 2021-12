Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Karim Adeyemi (RB Salzbourg, 19 ans) semble promis au Borussia Dortmund pour cet hiver ou l'été prochain, le jeune Allemand se plait actuellement à brouiller les pistes dans l'attente que son club autrichien et le BvB s'entendent.

Après avoir lancé une déclaration d'amour au FC Barcelone, Adeyemi a donné de l'espoir au PSG. En effet, comme le rapporte RMC, le jeune attaquant – parfois présenté comme le « Mbappé allemand » - était dans les tribunes du Parc des Princes dimanche pour assister à la victoire francilienne face à l'AS Monaco (2-0).

Si le PSG semble avoir beaucoup de retard sur le dossier, le site internet de la radio maintient le fol espoir d'une signature détournée comme ce fut le cas de Georginio Wijnaldum, promis au FC Barcelone l'été dernier et qui avait finalement rejoint la Capitale française.« Il ne faut pas sous-estimer la force de persuasion parisienne dans ces moments-là. Si Dortmund ne conclut pas rapidement, les dirigeants parisiens restent en course pour essayer de faire venir Adeyemi en fin de saison ». Le Borussia est prévenu...

Karim #Adeyemi’s Agent (Thomas Salomon) confirms to Salzburg24: “He wants to ho to #Bundesliga. He has rejected bids by #Barça, #Inter and #RealMadrid”. As anticipeted last November 5 Adeyemi will sign for #BVB. Agreed already personal terms for 5-years contract. #transfers https://t.co/kLoTIpIbCq