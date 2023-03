PSG, FC Barcelone - Mercato : le père de Lionel Messi réagit à toutes les rumeurs concernant son fils !

Cette semaine, il a beaucoup été question de l'avenir de Lionel Messi. Il a été dit que l'Argentin voulait bien prolonger au PSG mais qu'il n'accepterait pas une baisse de salaire conséquente. Il veut en avoir un quasiment équivalent à celui de Kylian Mbappé. Ce que la direction parisienne refuserait, notamment à cause du fair-play financier. Il a également été dit que La Pulga serait prête à aller en Arabie Saoudite mais moyennant un salaire de 600 M€, soit plus que Cristiano Ronaldo à al-Nassr. Enfin, s'il n'a pas terminé l'entraînement du PSG hier, c'est parce qu'il se serait fâché avec Christophe Galtier.

Des mensonges, selon Jorge Messi ! Sur les réseaux sociaux, le père et agent du champion du monde a assuré qu'il n'y avait rien de fondé dans tous ces articles. A l'en croire, donc, les négociations pour une prolongation avec le PSG avanceraient dans le bon sens et il n'y aurait aucun problème avec Christophe Galtier. L'Equipe confirme d'ailleurs cette dernière information. Messi aurait stoppé l'entraînement après avoir ressenti une gêne musculaire...

Jorge Messi denies three stories:



▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65