PSG, FC Barcelone - Mercato : le père de Messi sort (déjà) du silence !

Ça n'a pas traîné ! Jorge Messi a fait savoir via les réseaux sociaux que l'annonce d'ESPN concernant des discussions entre lui et des dirigeants du PSG pour évoquer un futur transfert de Lionel étaient fausses. La chaîne d'informations sportives américaine assurait que l'Argentin préparait le terrain à de futures négociations qui pourraient se tenir à compter de janvier car l'attaquant, en fin de contrat en juin avec le FC Barcelone, sera alors libre de faire ce qui lui chante.

Aucun contact avec le PSG, selon un proche

Le journaliste argentin Alfredo Martinez, qui a relayé l'information, a complété l'information sur Twitter : "Au jour d'aujourd'hui, Jorge Messi n'a reçu aucun appel du PSG pour négocier un transfert de Leo Messi pour la saison prochaine. Il n'y a eu aucun contact entre lui et le club français. C'est totalement faux".

On ajoutera néanmoins qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et qu'après ses envies d'ailleurs du mois de septembre, Lionel Messi n'est toujours pas certain de conclure sa carrière européenne du côté de Barcelone. La démission du président Bartomeu n'a peut-être pas suffi à lui redonner espoir dans le projet blaugrana…