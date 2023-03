PSG, FC Barcelone - Mercato : le Qatar a lancé son offre pour Messi, le Barça contre-attaque !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Bien malin qui devinera où jouera Lionel Messi (35 ans) la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, la star du PSG hésite à prolonger même si les dirigeants qatariens le poussent en ce sens. Selon Dario Montero, un nouveau bail d’un an lui a ainsi été proposé récemment à Paris.

Messi n’a pas écarté cette proposition mais serait préoccupé par le projet sportif du PSG et hésite donc encore à y répondre favorablement, lui qui est motivé par les titres. Surtout, un retour au FC Barcelone le fait de plus en plus réfléchir. Selon José Alvarez, « Messi est le premier à vouloir revenir au Barça » et Joan Laporta le sait.

S’il s’est réuni récemment avec son père Jorge sans évoquer un retour en Catalogne, le président du FC Barcelone lui a offert un contrat 1+1 avec un salaire de 6-7 millions d’euros par an et un pourcentage sur ce qu’il génèrera au marketing. La star argentine du PSG aurait donc, au moins, deux offres sur la table à l’instant T.