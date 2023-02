PSG, FC Barcelone - Mercato : le Qatar envisage des coupes budgétaires, la prolongation de Messi menacée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Et si le Qatar, qui tente actuellement de racheter Manchester United à la famille Glazer, se décidait à fermer le robinet au PSG ? Ce scénario catastrophe pour le champion de France en titre est en train de prendre forme.

Le PSG veut baisser sa masse salariale

En effet, selon le très sérieux Times, QSI aurait décidé de serrer la vis au PSG l'été prochain en imposant une baisse de 30% de la masse salariale à compter de l'été 2023. Une décision qui aura sans doute une incidence directe sur le projet francilien.

Au niveau de l'Etat-major, on n'envisage pas de vendre Kylian Mbappé, toujours considéré comme la tête de gondole du projet même si l'intérêt du Real Madrid ne se dément pas. En revanche, ces coupes imposées pourraient toucher Neymar Jr, invité à partir malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027... et Lionel Messi, en fin de contrat au 30 juin et dont le bail dans la Capitale pourrait ne pas être prolongé. Une chance pour le FC Barcelone, l'Inter Miami ou les Newell's Old Boy ?