PSG, FC Barcelone - Mercato : le Qatar laisse la voie libre au Barça pour Messi

Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, Lionel Messi, à qui il ne reste plus de trois mois de contrat avec le Paris Saint-Germain, ne devrait plus être Parisien la saison prochaine.

Messi quittera bien le PSG cet été

Sauf retournement de situation, et que le Qatar décide de faire de sa prolongation de contrat une priorité, la star argentine devrait quitter le club de la capitale cet été. Les dirigeants parisiens ne voudraient plus de l’association Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. C'est donc le sextuple Ballon d'Or qui devrait être sacrifié. Ce qui laisse la voie libre au FC Barcelone, qui fait tout depuis plusieurs semaines pour faire revenir la Pulga, deux ans après son départ.

🚨 Au Paris Saint Germain on ne veut plus de l’association Mbappé, Messi et Neymar. Un des trois devrait quitter la capitale la saison prochaine. Selon nos informations, il s’agit de Lionel Messi. Sauf retournement de situation, l’Argentin va quitter Paris. — RMC Sport (@RMCsport) April 4, 2023

Pour résumer Les propriétaires du Paris Saint-Germain aurait scellé l'avenir de Lionel Messi. La star argentine ne devrait pas être prolongé et devrait donc quitter le club de la capitale cet été.

