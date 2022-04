PSG, FC Barcelone - Mercato : Leonardo a réactivé le dossier Salah, Mbappé sous pression !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La priorité du PSG est de parvenir à faire prolonger Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 est l’avenir du club de la capitale qui ne souhaite pas le voir partir. Cependant, le club de la capitale doit se préparer à un éventuel départ de son attaquant. Une alternative pourrait se trouver en Mohammed Salah.

En effet, selon Nicolò Schira, le PSG s’est récemment rapproché de Liverpool pour en savoir plus sur la disponibilité de l’ailier égyptien. Sous contrat jusqu’en 2023, Salah n’a pas prolongé pour le moment avec son club. Il n'y a aucun accord scellé en ce sens malgré les rumeurs l'indiquant dimanche dans la presse britannique.

There is no agreement at now between #Liverpool and Mo #Salah to extend the contract (currently expires in 2023). #PSG have asked info for #Reds superstar. #Klopp considers him a key-player and is pushing to convince him to continue his story with #LFC for a long time. #transfers