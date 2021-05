PSG, FC Barcelone - Mercato : Leonardo annonce un Paris avec Messi en 2021-22 !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est une incroyable révélation que fait Le Parisien dans son édition de demain ! Le quotidien régional assure que "le club de la capitale a dessiné les contours du PSG 2021-2022 avec Lionel Messi dans ses négociations avec des joueurs. À plusieurs reprises ces derniers mois, les dirigeants parisiens ont formulé devant des agents ou des représentants de joueurs le souhait de construire une équipe avec le sextuple Ballon d’or France Football si leur poulain signe à Paris. Ils présentent même une équipe où Messi serait associé et à Neymar et à Mbappé, si le champion du monde décidait de rester".

Coup de bluff pour attirer des joueurs ?

Un élément interpelle cependant les interlocuteurs des dirigeants du PSG : ils dessinent systématiquement une attaque avec Lionel Messi mais également Neymar et Kylian Mbappé ! Or, en raison de la crise sanitaire, ses finances sont dans le rouge vif et il semblait nécessaire de vendre le champion du monde 98 pour pouvoir faire venir l'Argentin.

Comment le PSG peut-il financer une telle opération ? Leonardo tente-t-il un énorme coup de bluff pour attirer des joueurs comme Eduardo Camavinga (Stade Rennais) ? Les prochains mois en diront plus…