PSG, FC Barcelone - Mercato : les détails du nouveau contrat de Messi ont fuité

Lionel Messi (35 ans) se rapproche chaque jour un peu plus d'une prolongation au PSG. En Argentine, on a annoncé hier soir un accord de principe entre le tout récent champion du monde et le club de la capitale.

Le journaliste de TyC Sports, Gastón Edul a affirmé que l'ancienne star du FC Barcelone aurait trouvé un accord de principe avec le PSG en titre pour prolonger d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Le dossier serait très avancé et ne devrait pas tarder à être officialisé.

Nicolo Schira en a profité pour actualiser ses informations, qui vont dans le même sens que celles d'Edul. Le spécialiste des transferts en Italie précise que Messi disposerait d’une année en option, jusqu’en juin 2025, avec un salaire de 40 millions d’euros par an.

