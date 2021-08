PSG, FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi est arrivé à l'aéroport !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Lionel Messi sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon diverses sources, la star argentine, libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, et le club de la capitale ont trouvé un accord total sur les bases d'un contrat de trois saisons dont une en option. Alors que son avion est attendu ce mardi après-midi au Bourget à Paris, Lionel Messi a enfin quitté son domicile de Castelldefels et est arrivé il y a quelques minutes à l'aéroport El Prat de Barcelone. Son arrivée dans la capitale française, accompagnée de son père et agent Jorge, devrait intervenir d'ici deux heures...

Notons que face aux nombreux médias présents, Jorge Messi a confirmé la direction de son fils : "Oui, mon fils signe aujourd'hui à Paris. Qui est le coupable ? Voyez avec le club..."