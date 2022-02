PSG, FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi n'aurait plus la nostalgie du Barça

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Montrée du doigt par les médias espagnoles, l'adaptation de Lionel Messi au Psg et à la vie parisienne serait bien moins compliquée que ça selon RMC. Le média assure que « six mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi a pris ses marques dans la capitale ». Avant d'ajouter : « Le septuple Ballon d’or, qui loue une villa de luxe dans les Hauts-de-Seine, s’est parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie. Lui et sa famille se sentent très bien à Paris. »

Il passe son temps entre sa villa de luxe et des sorties dans de grands lieux publics

Messi avait d'abord séjourné au Royal Monceau, un palace du 8e arrondissement, avant de choisir fin septembre une villa de luxe située à Neuilly-sur-Seine. « Un logement d’environ 300m2, sur deux étages, avec quatre chambres et un petit jardin, que La Pulga loue pour moins de 20.000 euros par mois », peut-on lire. RMC précise encore que « Sa famille s’offre régulièrement des sorties dans de grands lieux publics. Lui moins. Le génie de 34 ans est un grand casanier. Hors des événements liés à sa carrière, il s’autorise tout de même quelques virées au restaurant, comme celui de la Tour Eiffel ou au Victoria, dans le quartier de l’Arc de Triomphe. Il a également été aperçu au Jardin d’acclimatation, un parc d’attractions du 16e arrondissement. » Bref, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la star, avant d'affronter le Real Madrid demain en 8e de finale de Ligue des champions...

