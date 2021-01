PSG, FC Barcelone - Mercato : Manchester City toise Paris pour Lionel Messi

Bien malin qui pourrait prédire l'avenir de Lionel Messi. D'ailleurs, même le principal intéressé a refusé de s'avancer lors de sa dernière interview télévisée, conscient que la nomination d'un nouveau président au FC Barcelone pourrait changer beaucoup de choses. Si c'est son ami Joan Laporta, par exemple, l'Argentin pourrait se laisser tenter par une prolongation. Mais en l'état actuel des choses, il y a davantage de chances de le voir migrer sous d'autres cieux en juin. A Manchester City ou au PSG, prétendants déclarés.

City aurait plus d'arguments pour faire venir Messi

Selon le respectable The Telegraph, City serait très confiant quant à sa capacité à convaincre Messi de le rejoindre. Les vice-champions d'Angleterre s'appuient sur deux arguments forts pour justifier cette positive attitude. Tout d'abord la présence de Pep Guardiola, mentor de Messi, mais aussi leur filiale américaine, le New York City FC, qui pourrait permettre au sextuple Ballon d'Or de clôturer sa carrière dans un pays où il rêve d'aller s'installer.

Le média anglais assure que le Paris Saint-Germain n'aurait que deux arguments pour attirer le meilleur joueur de la planète : Kylian Mbappé et Neymar. Si le grand ami de Messi est parti pour prolonger son contrat, ce n'est pas le cas du natif de Bondy. Et ça priverait donc Paris d'un argument de poids pour attirer La Pulga. La confiance anglaise est-elle justifiée ? Plus que quelques mois à attendre…