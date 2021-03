PSG, FC Barcelone - Mercato : Mbappé a chipé un record à Messi... et un contrat à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Vainqueur à l'aller (4-1), le Paris Saint-Germain a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en concédant ce mercredi le match nul face au FC Barcelone au match retour (1-1). Auteur du seul but parisien de la rencontre, Kylian Mbappé (22 ans et 80 jours) est devenu le plus jeune joueur à atteindre 25 buts dans la compétition.

Mbappé dépasse Messi

Lionel Messi et Kylian Mbappé Credit Photo - Icon Sport

L'attaquant français détrône Lionel Messi, qui y était parvenu à 22 ans et 286 jours. Auteur de quatre buts lors de la double confrontation face au Barça, Mbappé a frappé fort, prouvant aux dirigeants parisiens qu'ils devaient tout faire pour le prolonger.