PSG, FC Barcelone - Mercato : Mbappé s'invite dans les négociations pour la prolongation de Messi

L'avenir de Lionel Messi fait d'autant plus parler que la situation évolue chaque semaine. Au sortir de sa victoire à la Coupe du monde, il était tout proche d'une prolongation au PSG, car son père avait rencontré Nasser al-Khelaïfi et l'émir au Qatar. Depuis, le fairplay financier limite les possibilités parisiennes et il est plus proche d'un retour au FC Barcelone ou d'un départ à l'Inter Miami. Ou encore d'une découverte de l'Arabie Saoudite si l'offre stratosphérique attendue finit par arriver. Ce jeudi, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins confirme que l'Argentin est plus proche d'un départ que d'une prolongation à Paris.

Il assure que le clan Messi et la direction parisienne continuent de négocier mais que le joueur et ses représentants, s'ils veulent bien faire quelques efforts financiers, conscients que le fairplay financier étrangle le PSG, ne veulent pas que le futur salaire soit trop éloigné de celui de Kylian Mbappé. Or, la direction parisienne ne serait pas "prête à céder à toutes ces demandes". Et pour cause... Mettre le paquet sur un attaquant de 24 ans qui a tout l'avenir devant lui, ça se comprend. Miser gros sur une gloire de 35 ans à la motivation purement pécuniaire, ça l'est beaucoup moins...