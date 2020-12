PSG, FC Barcelone – Mercato : Messi a la clé du mois de janvier parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La phrase :

« Messi on doit garder du respect. Quand on parle d'un de nos joueurs nous sommes pas contents alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n'est pas le moment de penser au mercato ».

Leonardo

Les besoins : Tuchel souhaitait un défenseur central...

Si le directeur sportif du PSG avait tendu l'oreille, il aurait entendu les demandes de son désormais ex coach Thomas Tuchel, désireux de disposer d'un défenseur central pour remplacer Thiago Silva afin de ne plus avoir à composer avec Danilo dans l'axe. Sauf que le Brésilien n'en fait qu'à sa tête et que ses choix ne correspondent rarement aux besoins exprimés par ses techniciens. Cela ne devrait pas changer avec Mauricio Pochettino. Comme toujours, Leonardo va s'activer ou non en fonction des opportunités que lui offre le Mercato. Le PSG pourrait aussi être tenté d'anticiper le recrutement d'un latéral gauche ainsi que d'un milieu de terrain.

Les moyens : le Qatar ne lâchera pas la bride en janvier

Face à la crise économique de la Covid-19 qui impacte durement le club, QSI n'a pas octroyé de fonds illimités à Leonardo pour mener son Mercato. La priorité : prolonger Neymar et Kylian Mbappé tout en restant dans les clous du fair-play financier. On l'a vu l'été dernier : le PSG attend désormais les soldes et fonce sur les bonnes affaires. En janvier 2021, le marché des transferts devra aussi été pensé avec un ou deux coups d'avance... avec en ligne de mire la prochaine intersaison. A Paris, l'objectif est d'ajuster au maximum la masse salariale pour s'offrir de la latitude quant à un éventuel gros coup (Messi?).

Le dossier phare de janvier : Lionel Messi (FC Barcelone)

La clé du Mercato du PSG se situe bel et bien du côté du FC Barcelone, sur l'envie ou non de l'Argentin à quitter sa Catalogne bien aimée, sur son envie ou non de rejoindre Paris plutôt que Manchester City. A partir du 1er janvier, Lionel Messi pourra signer gratuitement dans le club de son choix. Le FC Barcelone n'avancera pas ses pions avant le résultat de l'élection présidentielle du 24. La Pulga non plus. A Paris, il faudra prendre une décision assez rapidement et agir en conséquence. Cela aura des répercussions sur les moyens du mois de janvier mais également sur certaines prolongations de contrat (Di Maria sacrifié?).