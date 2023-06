PSG, FC Barcelone : Messi déjà dans une immense galère à l'Inter Miami !

Lionel Messi a annoncé son départ du PSG et rejoindra l’Inter Miami. Une décision surprenante pour beaucoup qui aurait voulu le voir retourner au FC Barcelone ou rejoindre l’Arabie Saoudite. L’Argentin aura fort à faire en MLS puisque le club de David Bechkam est dernier du classement.

Interrogé par ESPN, Sergio Aguero, ami de Messi révèle avoir eu une conversation avec lui concernant ce transfert et partage une petite anecdote : « Oui, nous avons parlé, je lui ai envoyé le classement de MLS. Je lui ai dit 'écoute-moi, ton équipe est dernière, tu as intérêt de la faire grimper à la neuvième ou huitième place pour participer aux barrages (les 9 premiers de chaque conférence participent à la phase finale). Il a rigolé, et m’a dit 'qu’est-ce que tu vas m’apprendre ?' Avec moi, il rigole… mais il a aussi dit 'On va aller en Playoffs, il faut qu’on y participe. ». Messi vient donc l’Inter Miami pour gagner, pas seulement pour les palmiers.

