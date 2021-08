PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi est en route pour Paris, sa signature est imminente !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Lionel Messi va s'engager avec le Paris Saint-Germain après avoir quitté son club de toujours, le FC Barcelone. Selon les informations du journaliste Julien Laurens, la Pulga s'est envolé ce lundi pour Paris. Des centaines de supporters parisiens l'attendent à l'aéroport du Bourget. Une fois arrivé dans la capitale française, Lionel Messi devrait signer un contrat de deux ans plus une année en option avec le PSG.

Hundreds of fans waiting for Messi at the Bourget airport and at the Parc des Princes. Not long to wait now. He is flying to Paris right now!!