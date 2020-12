PSG, FC Barcelone – Mercato : Messi et Neymar réunis, un Blaugrana vote pour !

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Miralem Pjanic se plaint de son temps de jeu avant de retrouver son ancien club de la Juventus avec le FC Barcelone, en Ligue des champions. Mais l'ancien lyonnais évoque aussi les récentes déclarations de Neymar et la volonté de la star du PSG de rejouer avec Lionel Messi. Une volonté partagée par Pjanic.

Pjanic : « J'espère que Neymar va venir !»

« Ils sont amis. Ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. J'espère que Neymar va venir ! On ne sait pas ce qu'il va se passer. On verra », a confié Pjanic. Pour qui les retrouvailles entre Messi et Neymar ne peuvent donc pas se faire à Paris, semble-t-il...