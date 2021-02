PSG, FC Barcelone – Mercato : Messi, Mbappé... Le poker médiatique est lancé

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

A deux jours, le poker médiatique du Mercato autour de l'affiche FC Barcelone – PSG bat son plein. Avec une grille de lecture assez claire : la campagne de propagande marche dans les deux sens. On parle des situations instables chez l'ennemi et le duel Messi – Mbappé est le cœur des préoccupations.

La prolongation de Mbappé, pas une info mais un souhait

Etait-ce vraiment surprenant que ce matin SPORT annonce que Kylian Mbappé allait rempiler pour un an avec le PSG ? Aujourd'hui rien n'est fait et tous les médias s'accordent à le dire dans l'Hexagone. De son côté, le natif de Bondy a toujours déclaré prendre le temps pour se décider. Pourtant le quotidien catalan est catégorique : Mbappé ne partira pas cet été. Pourquoi ? Car cela sert les intérêts du FC Barcelone !

SPORT le sait : dans le billard à trois bandes que représente l'avenir de Lionel Messi, le cas de Mbappé est central. Sans une grosse vente du Champion du Monde de 22 ans, il sera impossible pour Paris de s'aligner sur le sextuple Ballon d'Or et de lui proposer un gros contrat. Le scénario d'une prolongation de Mbappé jusqu'en juin 2023 éloignerait donc l'un des deux principaux concurrents européen du Barça. Il ne resterait plus que le Manchester City de Pep Guardiola.

Pendant ce temps, L'Equipe vend du Messi à Paris

Pour une fois, le « vice » a franchi les Pyrénées et du côté de L'Equipe, on s'est décidé de jouer à un jeu à l'Espagnol. Ce lundi, le quotidien sportif français a fait une dédicace sur sa Une : « Messi permis de rêver ». En double page plus loin dans les colonnes, « Mais si c'est possible », un article listant les raisons pour lesquelles le PSG a ses chances d'attirer la Pulga. En revanche, et comme le précise L'Equipe, le clan Messi reste inflexible : aucune décision ne sera prise avant le printemps concernant une prolongation ou non au Barça.

Il ne faut pas s'y tromper, ni l'avenir de Lionel Messi ni celui de Kylian Mbappé n'est réglé en ce 15 février. Le choix des deux hommes n'est pas fait et ce n'est pas simplement qu'une question de timing. En revanche, ce jeu de dupe médiatique est de bonne guerre pour faire monter la mayonnaise...