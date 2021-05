PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi ou recrues ciblées, Leonardo va devoir choisir

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

La prolongation de Neymar jusqu'en 2025 ouvre un champ des possibles au Paris Saint-Germain. Car si le Brésilien s'en était retourné au FC Barcelone, il aurait montré que le club de la capitale n'avait plus les moyens de retenir ses stars. Mais c'est le cas et cela pourrait inciter Kylian Mbappé à en faire de même. Puis donner envie à Lionel Messi de venir ? Pour Luis Ferrer, ancien recruteur du club, ce n'est pas si simple. A Téléfoot, l'Espagnol a expliqué qu'avoir trois mégastars dans son effectif empêcherait de recruter à d'autres postes peut-être prioritaires.

"Même si je suis argentin, j’aurais ciblé ce marché franco-français"

“Là c’est vraiment très important. En août dernier, c’était la finale et là c’était la demi-finale. On a ce groupe, on est dans la bonne direction. Après, on a constaté que cette équipe a encore un petit manque à certains postes.”

“Camavinga est un joueur de talent. Il a un potentiel et c’est un joueur d’avenir. Même si je suis argentin, j’aurais ciblé ce marché franco-français. Lionel Messi ? Il y a une phrase que je dis souvent : ‘Dans le foot, tout est possible’. Après, comment faire quand tu accumules Messi, Neymar, Mbappé et Cristiano Ronaldo ? Après, il y a une logique : avoir une équipe collective.”