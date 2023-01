PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi répond à l’offre saoudienne en or massif

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À partir de 13h, Christophe Galtier en dira plus sur la participation de Lionel Messi (35 ans) au choc contre le Stade Rennais, dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45). En attendant, Marca a fait un point ce matin sur la situation contractuelle de « La Pulga » au PSG.

Le quotidien madrilène a notamment expliqué que Messi venait de recevoir une « offre historique » en provenance d’Arabie Saoudite, estimée à 350 millions d’euros par an, envoyée par Al-Hilal (Riyad) et Al Itihad (Yedah).

À en croire Sport, Messi y a répondu... par la négative. Le journal catalan assure que cette proposition alléchante n’a pas dévié la star du PSG au sujet de sa prolongation au PSG. La dernière proposition du PSG portait sur un bail d’un an, plus une année en option, ainsi qu’un salaire de 30 millions d’euros par an.