PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi rétablit la vérité face à Laporta

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

A Barcelone, le départ de Lionel Messi n'a toujours pas été digéré, sur le terrain comme en dehors. Ainsi, le président du FCB, Joan Laporta, en a encore parlé hier à une radio catalane, expliquant qu'il avait un temps espéré que l'Argentin proposerait de jouer gratuitement, ce qui lui aurait permis de rester. Ce faisant, le dirigeant fait passer le joueur pour un pesetero s'en étant allé au plus offrant. Ce qui est faux. La Liga n'autorise pas les joueurs à jouer gratuitement et seule une réduction salariale de 50% est acceptée. Laporta ment pour redorer son image, c'est une évidence. Manque de chance pour lui, au même moment et de façon totalement fortuite, l'interview de Messi à France Football est publiée ce samedi et il y est évidemment question de son transfert cet été.

« Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité de quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraîneur m'avait accordés. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entraînement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe. Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n'avait pas les moyens de me prolonger. Cela a bouleversé mes plans. »

« Comme j'ai dit lors de mes adieux : ç'a été très douloureux pour moi de quitter Barcelone après toutes ces années. Je m'étais mis en tête, et ma famille aussi, que j'allais finir ma carrière à Barcelone. C'a été très dur, mais on est parvenus à franchir cette épreuve tous ensemble. Je me suis mis à penser à mon avenir et le PSG m'a offert l'opportunité de les rejoindre. »

La Liga "would have accepted" Lionel Messi playing for Barcelona for freehttps://t.co/e2tKU7tJXu pic.twitter.com/rTV3hVNltA — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) October 9, 2021