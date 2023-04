PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que son avenir est au coeur de toutes les attentions, Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et qui pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été, s'est interrogé sur son futur dans une pub pour une valise Louis Vuitton.

Quand Messi s'interroge sur son avenir dans une pub

"Pour moi, l’horizon (le nom de la valise), c’est me tourner vers l’avenir, prendre mon envol, me laisser emporter par mon imagination. Envisager ce qui pourrait se produire, m’ouvrir au champ des possibles. J’aime m’en servir (de la valise). Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend, de ce que l’avenir me réserve. J’aime imaginer, envisager ce qui pourrait arriver, mais je ne sais absolument pas ce que mon avenir me réserve. Ce qui doit advenir adviendra selon la volonté de Dieu", a lancé la star argentine dans cette pub, dont on ne sait pas quand elle a été tournée.

#LionelMessi for #LouisVuitton: Horizons Never End. The new campaign evokes the Maison’s spirit of travel starring football legend #LionelMessi. Discover the Horizon collection at https://t.co/xj9zrvw2yo#LVHorizon pic.twitter.com/e9KmloZGRI — Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur