PSG, FC Barcelone - Mercato : Neymar a choisi son futur club et c’est une immense surprise !

Neymar ne fera pas de vieux os en Arabie saoudite. Transféré à Al Hilal cet été, pour environ 80 millions d’euros, l’ancien crack du PSG et du FC Barcelone a bel et bien déjà programmé son retour au Brésil ! Le journaliste Ademir Quintino a en effet dévoilé une petite bombe sur la suite de sa carrière et c’est une immense surprise.

« Lors de conversations avec des amis de Neymar Pai et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir (à Santos) un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010 », a-t-il lancé dans des propos relayés par Foot Mercato. Neymar a approché Santos et a déclaré qu’il voulait retourner à Santos. J’ai des amis communs avec Neymar, que je ne nommerai pas, mais il a un très fort désir de revenir à Santos.

Neymar de retour à Santos en 2025 ?

Parti de Santos en 2013 pour signer au FC Barcelone, Neymar pourrait donc y revenir en 2025 au terme de son contrat. Un retour possible au Barça semble donc tué dans l’œuf.

