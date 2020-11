PSG, FC Barcelone - Mercato : nouveau contre-pied de Neymar sur son avenir !

Comme sur le terrain, il est bien difficile de suivre Neymar pour ce qui est de ses choix de carrière. Après avoir rêvé du Real Madrid durant sa jeunesse, il s'est engagé avec le FC Barcelone à son départ de Santos. Alors que la succession de Lionel Messi lui était assurée chez les Blaugranas, il a préféré répondre à l'appel des pétrodollars du PSG en 2017. Ce qu'il a rapidement regretté au point de réclamer un retour à Barcelone chaque été. Et maintenant qu'un départ est plus que jamais possible (il sera libre en 2022)… il ne dirait pas non à une prolongation à Paris !

Le départ de Mbappé incitera la direction à faire un effort

Selon Marca, l'attaquant brésilien serait disposé à parapher un nouveau bail, étant entendu que la situation financière du FC Barcelone est catastrophique et qu'il ne pourra pas être recruté avant plusieurs années. Evidemment, les informations de la presse espagnole, surtout quand il s'agit de Neymar, sont à prendre avec des pincettes.

Mais la possibilité de voir le Ney prolonger existe bel et bien. Car le PSG a besoin d'une superstar pour exister médiatiquement à l'internationale et que Kylian Mbappé devrait répondre en juin prochain aux sirènes du Real Madrid. Toute l'attention parisienne (et les fonds) pourraient donc être consacrés à Neymar, qui pourrait en profiter pour inclure dans son nouveau contrat des clauses favorisant un départ, au cas où le Barça retrouverait sa santé financière.