PSG, FC Barcelone - Mercato : Neymar balance une bombe sur son avenir !

A chaque soirée de Champions League, Neymar balance un scoop sur son avenir. La semaine dernière, au sortir de la belle victoire à Old Trafford (3-1), le Brésilien avait annoncé sa volonté de rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi. Deux courants de pensée étaient alors nés. Le premier envoyait l'Argentin, en fin de contrat en juin, à Paris. Le second faisait revenir le Brésilien au FC Barcelone. Histoire de mettre tout le monde d'accord, l'attaquant, auteur d'un triplé ce soir, a donc clarifié sa pensée.

Khelaifi confirme et pense même que Mbappé va rester !

A RMC qui lui demandait s'il envisageait un départ ou une prolongation, le Ney a répondu : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir ».

Clairement, donc, le Brésilien se verrait bien poursuivre l'aventure à Paris. Ça tombe bien, Kylian Mbappé ayant l'intention de partir l'été prochain, le PSG pourrait réinjecter tous les fonds de sa vente sur la prolongation du Brésilien et un joli contrat pour Lionel Messi. En tout cas, Nasser al-Khelaïfi, toujours au micro de RMC, a confirmé des négociations en cours avec Neymar mais également avec Mbappé tout en affichant sa confiance : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. »