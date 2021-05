PSG, FC Barcelone - Mercato : Neymar envoie un message fort à Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'avenir de Lionel Messi continue d'être au centre de l'attention en Catalogne ! Ce vendredi, c'est Joan Laporta qui s'est exprimé concernant le futur du sextuple Ballon d'Or. Lors d'une conférence de presse, le président du club blaugrana a en effet avoué être confiant : "Pour le nouveau contrat de Messi, ça se déroule bien, mais ce n'est pas fait. Nous devons continuer à travailler, tous les cadres impliqués ainsi que la présidence. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur."

Ancien coéquipier de l'international argentin, Neymar s'est également prononcé sur le sujet, alors que le PSG aimerait toujours s'attacher les services de la Pulga. "Pour moi, un joueur avec lequel j’aimerais jouer aujourd’hui… Clairement Lionel Messi, parce que c’est le numéro 1, le plus grand de tous. Je pense que tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde aimerait jouer avec lui", a ainsi indiqué le Brésilien pour Oh My Goal. Les deux joueurs à nouveau réunis au PSG ? Réponse dans quelques semaines.