PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar et le PSG sont OK pour se séparer, il a deux propositions !

Si Kylian Mbappé n'entend pas quitter le PSG dès cet été, c'est tout l'inverse pour Neymar. Poussé vers la sortie, le Brésilien espère trouver une solution pour quitter la capitale, et c'est également le cas de ses dirigeants.

Selon Fabrizio Romano, les deux parties cherchent la meilleure solution pour se séparer au plus vite. « Les deux parties travaillent pour que Neymar parte. Neymar a deux propositions d'Al Hilal et de la MLS. Le Barça devra décider s'il tente le coup ou non », révèle le journaliste italien. A suivre...

Understand both Neymar Jr and Paris Saint-Germain are working to find the best solution to part ways this summer, as soon as possible 🚨🔴🔵🇧🇷 #PSG



Both sides working for Neymar to leave.



Neymar has proposals from Al Hilal and MLS. Barça have to decide whether if want to try. pic.twitter.com/ORZtzUCe4F