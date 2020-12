PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar réclame publiquement Lionel Messi à Leonardo !

C'est le genre de déclaration qui peut même balayer une victoire importantissime dans un match de Ligue des champions. Le PSG a battu Manchester United (3-1) et s'est totalement relancé dans la course aux huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais pour l'essentiel de la presse étrangère, le plus important sera ailleurs.

Et plus précisément dans la volonté affichée publiquement par Neymar de jouer de nouveau avec Lionel Messi. « Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui. En profiter encore avec lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine », a lâché Neymar.

Leonardo a du pain sur la planche

La bonne nouvelle de cette déclaration pour le PSG, c'est que Neymar sous-entend clairement que ce n'est pas à Barcelone qu'il se voit évoluer de nouveau avec Messi. La mauvaise, c'est que Leonardo est clairement placé au pied du mur. Dans un contexte où l'avenir de Neymar mais aussi de Kylian Mbappé est bien flou, le directeur sportif du PSG voit l'opportunité Lionel Messi lui revenir en plein visage.