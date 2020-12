PSG, FC Barcelone - Mercato : Neymar, une petite phrase qui en dit long sur son avenir

Ce sera, à n'en pas douter, un feuilleton sans fin jusqu'au prochain mercato d'été. A moins, et sait-on jamais, que le PSG mette fin au dossier et annonce, comme il l'espère, la prolongation de contrat de son Brésilien, Neymar. Nous n'en sommes pas encore là et il est donc une évidence que chaque propos du joueur sur sa vie dans la capitale est analysé avec la plus grande attention.

Sans doute pour cette raison que la dernière prise de parole du Ney a eu du poids. En effet, alors qu'il officialisait hier un partenariat avec une plateforme de poker, Neymar en a dit (un peu) plus sur son bien-être actuel. "Je me sens vraiment à l'aise dans cette ville, je me suis adapté. Je suis très heureux en France."

Probable que les médias espagnols n'accordent pas au propos la même importance. Et que le retour du joueur à Barcelone, où encore son transfert ailleurs, fasse les gros titres dans les prochains mois.