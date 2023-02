PSG, FC Barcelone - Mercato : nouveau rebondissement total pour l’avenir de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi (35 ans). Hier, Foot Mercato a fait savoir que si sa prolongation au PSG n’était toujours pas écartée, cette hypothèse n’était actuellement pas celle privilégiée par la Pulga. Le champion du monde aurait plutôt un départ en tête même s’il attendra le couperet de la Ligue des Champions pour se décider.

Une réunion après le Bayern

Florent Torchut contredit cette information et relance le suspense autour de l’avenir de Messi. « Les discussions entre Messi et le PSG devraient s'intensifier après le 8e aller face au Bayern, affirme le journaliste de L’Équipe. Son père doit revoir les dirigeants parisiens prochainement pour discuter de la durée du contrat et de son salaire. Leo Messi aimerait prolonger son aventure parisienne. »

Pour résumer Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à recevoir le Bayern Munich en 8es de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes (21h), Lionel Messi (35 ans) devrait en profiter pour sceller son avenir personnel.

