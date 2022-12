PSG, FC Barcelone - Mercato : on sait quand Paris fera son offre de prolongation à Messi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Au lendemain des déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a annoncé que le PSG devrait faire sa proposition de prolongation à la Pulga dans les prochaines semaines. Tous les membres du club de la capitale voudraient que le sextuple Ballon d'Or reste au moins un an de plus. Annoncé également vers le FC Barcelone ou encore l'Inter Miami, Lionel Messi devrait prendre sa décision concernant son avenir pas avant 2023.

Paris Saint-Germain will make their proposal to Lionel Messi in the next weeks. All the people into the club want Leo to stay and continue at least for one more year. 🔵🔴🇦🇷 #PSG



Messi will decide in 2023, PSG will push after Inter Miami approaches (but nothing was agreed). pic.twitter.com/JSJe3G5Xlz