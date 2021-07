PSG, FC Barcelone - Mercato : Paris pourrait revenir à la charge pour Messi après le 13 août !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Nous en parlions hier matin sur notre site : la date butoir pour valider le nouveau contrat de Lionel Messi approche à grands pas et si le FC Barcelone ne remplit pas les conditions du fair-play financier espagnol d'ici là, alors l'Argentin ne sera pas autorisé à disputer la première partie de la Liga. Depuis hier soir, cette date butoir a fuité : il s'agit du 13 août. Soit dans moins de deux semaines, donc…

El Mundo Deportivo assure dans son édition du jour que les dirigeants barcelonais ont bon espoir de parvenir à un accord global avec l'effectif sur la réduction des salaires, ce qui permettrait d'inclure celui de Messi. Mais dans le pire des cas, si aucun accord n'est trouvé, si un Antoine Griezmann n'est finalement pas vendu, cela signifiera que le sextuple Ballon d'Or pourrait s'engager avec un autre club, ne serait-ce que pour une saison, car on le voit mal rester six mois sans jouer. Le PSG et Manchester City pourraient alors revenir à la charge pour leur grand rêve…

