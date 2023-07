PSG, FC Barcelone – Mercato : Paris se prend un premier stop pour Bernardo Silva

Bernardo Silva est l'une des raisons qui pourraient inciter Kylian Mbappé à quitter le PSG. L'attaquant tenait absolument à ce que son ancien coéquipier à Monaco soit recruté à l'été 2022 et comme ses dirigeants n'ont pas réussi à le recruter, il s'est braqué et a pris la décision de s'en aller. Malgré cela, Paris continue de lorgner le milieu offensif portugais, qui aurait pris la décision de quitter Manchester City après avoir réussi un historique triplé.

Le club de la capitale doit surmonter une grosse concurrence pour le joueur formé au Benfica puisque l'Arabie Saoudite mais surtout le FC Barcelone le veulent. C'est sans doute ce qui a incité les Parisiens à dégainer les premiers. Selon le quotidien anglais The Guardian, ils auraient formulé une première offre (dont le montant n'a pas filtré mais qui serait supérieure à 70 M€) à City. Offre rejetée. Car non seulement les champions d'Europe espèrent prolonger leur joueur mais, en outre, ils ne devraient pas le laisser filer dans le club détenu par le Qatar, rival de leur propriétaire, Abu Dhabi.

🚨🇵🇹| PSG has been told that Bernardo Silva’s preference is to leave Manchester for Paris but City want him to stay. Manchester City also hopes to persuade Bernardo to change his mind and extend his contract. [@DuncanCastles] pic.twitter.com/aKHeTJDKwB