PSG, FC Barcelone - Mercato : Pochettino pense à un énorme coup pour forcer la décision de Messi !

Le PSG rêve d'attirer Lionel Messi l'été prochain alors qu'il arrive en fin de contrat au FC Barcelone. Et pour cela, quoi de mieux que d'attirer l'un de ses amis ? C'est peut-être la réflexion que Mauricio Pochettino a élaboré au moment d'établir ses prochaines priorités de recrutement. Une chose semble en tout cas se vérifier, le nouvel entraîneur parisien voit grand.

Selon Bruno Satin, l'agent qui s'est confié au Late Football Club, Pochettino aimerait en effet attirer Kun Aguero, également libre l'été prochain, pour renforcer l'attaque du PSG. Confronté au possible départ de Kylian Mbappé, et alors que les avenirs de Moïse Kean et Mauro Icardi sont incertains, Pochettino aurait dans le viseur un compatriote qu'il connaît bien pour l'avoir régulièrement affronté en Premier League.

Et bien évidemment, cette arrivée ne pourrait qu'être précieuse dans le rêve d'attirer Lionel Messi. La Pulga et le Kun sont en effet très proches au point de partager leur chambre en sélection...