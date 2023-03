PSG, FC Barcelone - Mercato : rendez-vous décisif pour Messi, une offre pharaonique va tomber !

Nous sommes début mars et l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé. Alors que des discussions positives avaient été engagés avec le PSG avant même le début de la Coupe du monde au Qatar, celles-ci avaient été repoussées et ont perduré ces dernières semaines.

Pour quel résultat ? Difficile à dire mais la dernière tendance ne serait pas favorable pour une prolongation au PSG. Pire, les options Inter Miami et Newell’s Old Boys sont revenues sur la table... sans compter celle d’Al Hilal plus récemment.

Selon Rudy Galetti, le club saoudien a ainsi programmé une nouvelle rencontre à Paris la semaine prochaine pour parler de l’avenir de Messi avec son entourage. Le Ministre des Sports local, qui soutient le club dans les négociations, tentera de faciliter l’opération.

🚨🗣️ #Messi, #AlHilal are planning a new meeting in Paris for the next week to talk to the 🇦🇷 player's entourage about the bid.



📌 As already reported, the 🇸🇦 Ministry of Sports will try to facilitate the deal supporting the club in the negotiation. 🐓⚽ #Transfers #PSG pic.twitter.com/K8Xxr9RWHv