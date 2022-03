PSG, FC Barcelone - Mercato : retournement de situation pour l'avenir de Xavi Simons !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons, semblait se diriger vers un départ libre du club de la capitale à l’issue de la saison.

Mais selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison, serait finalement proche de prolonger son contrat à long terme avec le PSG. Xavi Simons aurait reçu une nouvelle offre de prolongation de la part des dirigeants parisiens. Une proposition qui aurait été revu la hausse. D'où ce retournement de situation.

Excl: Paris Saint-Germain are prepared to improve their contract proposal to Xavi Simons. Been told he’s now getting closer to sign a new long term deal with PSG - talks progressing. ⭐️🇳🇱 #PSG



Xavi Simons current deal expires in June but Paris want him to stay. pic.twitter.com/E2pGtfierX