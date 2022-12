PSG, FC Barcelone - Mercato : Ronaldo a incité Messi à prolonger, Mbappé convaincu de rester ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Dès hier soir, nous avons relayé l'information du Parisien, qui a annoncé que le clan Messi s'était mis d'accord avec le PSG pour prolonger le contrat de l'attaquant. Le quotidien régional précise que les deux parties doivent encore négocier quelques points, dont la durée car si l'option ne portait que sur une année, l'Argentin pourrait se laisser tenter par deux saisons supplémentaires, voire plus.

Il n'est plus qu'à 11 buts de CR7 en C1

Le quotidien régional explique les raisons de cette volonté commune de continuer et Cristiano Ronaldo y est pour beaucoup ! Il n'a pas échappé à Messi que son grand rival galérait depuis deux ans et se retrouvait aujourd'hui sans club. Mais surtout, alors que le Portugais s'apprête à signer en Arabie Saoudite, l'Argentin a le champ libre pour lui ravir le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il n'est qu'à onze longueurs derrière. En deux saisons, il peut le rattraper. De même, s'il gagne une nouvelle Champions League, la première sans le Barça mais aussi la première de Paris, La Pulga réalisera un exploit, et il le sait. Ce serait sa cinquième, ce qui lui permettrait de rejoindre Ronaldo au palmarès.

Enfin, Le Parisien précise que cette prolongation de Messi serait un message fort envoyé à Kylian Mbappé, pas content depuis la rentrée contre sa direction en raison de promesses non tenues au niveau du recrutement. Garder l'Argentin serait une bonne façon de lui montrer que le PSG a toujours une grande ambition...

The look of love 💙 pic.twitter.com/TysSjgTevG — GOAL (@goal) December 22, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur