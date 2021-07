PSG, FC Barcelone - Mercato : Sergio Ramos flatte Neymar et lance un appel du pied à Messi

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

A priori, Sergio Ramos n’a pas eu de mal à s’intégrer dans le vestiaire rouge et bleu. Un vestiaire aux forts accents de Liga espagnole puisque le défenseur central a pu retrouver ses anciens coéquipiers Angel Di Maria, Keylor Navas et aussi Achraf Hakimi mais également un de ses anciens rivaux, Neymar. Interrogé par TNT Sports, SR4 s’est confié sur sa relation avec la star brésilienne, ne manquant pas de lui faire des éloges. « Malgré le fait qu’il ait joué au Barça et moi au Real, j’ai une très bonne relation avec lui. Durant ces années de rivalités, nous avons développé une relation et il m’a même envoyé des messages pour me convaincre de venir. Il faut toujours remercier les cracks qui souhaitent ta venue ».

Une déclaration qui risque de faire plaisir à Neymar, même si l’Espagnol a aussi charmé un autre de la maison blaugrana, en la personne de Lionel Messi. « J’aime jouer avec les meilleurs joueurs et Messi est l’un d’entre eux. J’ai toujours dit que Messi aura toujours une place dans mon équipe ». L’ex-coéquipier de Cristiano Ronaldo semble avoir débuté une opération séduction auprès de la star argentine.

🗣 "ME GUSTARÍA JUGAR CON MESSI EN PSG"



SERGIO RAMOS EN EXCLUSIVA CON TNT SPORTS pic.twitter.com/xIU27BkUyZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2021