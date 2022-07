PSG, FC Barcelone - Mercato : Suarez fait une annonce forte qui pourrait bouleverser l'avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le plan était parfait. Les deux grands amis que sont Lionel Messi et Luis Suarez devaient passer la saison 2022-23 en Europe, histoire d'arriver au top de leur forme à la Coupe du monde qatarie, puis, l'été prochain, ils devaient mettre le cap sur la MLS, de préférence à l'Inter Miami de David Beckham, pour conclure leur carrière sous le chaud soleil floridien. Pour l'Argentin, pas de souci puisqu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 (avec une année en option mais que lui seul peut activer).

Pour l'Uruguayen, en revanche, il y a un souci puisqu'il est libre de tout contrat après la fin de son aventure à l'Atlético mais qu'il ne reçoit pas les offres attendues. Et il stresse tellement à l'idée de se retrouver sans équipe à la rentrée qu'il envisagerait d'accepter l'offre de River Plate ! Il l'a annoncé ce jeudi lors d'une interview à un média espagnol. Simple coup de pression à destination de courtisans n'ayant pas encore dégainé d'offre ? Ou réelle volonté ? Si c'est le cas, les plans qu'il a dessinés avec Lionel Messi seraient remis en question !

❗ Suárez: “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto" https://t.co/6zk82penvh