PSG, FC Barcelone - Mercato : Thierry Henry fait les yeux doux à Messi & co

Thierry Henry fan du PSG ? Si le désormais consultant d’Amazon Prime Video ne cache pas rester le fan numéro de son club de toujours, Arsenal, l’arrivée de Lionel Messi au PSG avec Neymar et Mbappé ne le laisse pas indifférent.

Lui qui connait bien le sextuple ballon d’or argentin pour l’avoir côtoyé au FC Barcelone entre 2007 et 2010 s’est dit pressé que « la sauce prenne ». « Même si vous savez que je resterai à jamais un supporter d’Arsenal, soyons un peu chauvins… Voir Messi au Parc, c’est magnifique. On a tous envie de voir le trio, avec Mbappé et Neymar, montrer de belles choses. On attend beaucoup du PSG, on aimerait que la sauce prenne. Surtout en Ligue des champions » - a déclaré le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal et de l’Equipe de France dans un entretien accordé au Parisien.

Thierry Henry sur Amazon : «Être consultant me permet de me reconnecter avec le public français»

