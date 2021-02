PSG, FC Barcelone – Mercato : Tuchel le confirme, Leonardo est passé à côté d'un très gros coup !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le FC Barcelone peut s'en mordre les doigts : il a laissé filer Luis Suarez, très proche de Lionel Messi, l'été dernier, et l'Uruguayen, un temps annoncé au PSG, réalise des débuts plus qu'intéressants à l'Atlético Madrid. Non seulement les Colchoneros sont en tête de la Liga, mais l'ancien blaugrana totalise déjà 16 buts.

Le PSG ciblait bien Luis Suarez cet été

De quoi laisser des regrets aussi du côté de Paris. Surtout que l'intérêt de Leonardo était avéré. C'est Thomas Tuchel qui vient de le confirmer en conférence de presse, avant de se rentre sur le terrain de l'Atlético avec Chelsea, demain, en C1. « Il y avait une possibilité, on a entendu les rumeurs qui évoquaient un départ du Barcelone. Qui ne serait pas intéressé par l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et du moment ? On a tenté notre chance », a en effet confié Tuchel (propos traduits par FootMercato).