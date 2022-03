Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si la presse française assure que Lionel Messi est déterminé à s'imposer au PSG et à y honorer son contrat à terme, cela n'empêche pas le lobbying de se mettre en place depuis Barcelone pour un retour de la Pulga.

Bien qu'il soit passé par le PSG entre 2017 et 2019, Dani Alves a depuis retrouvé son amour pour le Barça et n'a pas manqué le micro tendu par ESPN pour faire passer un message à son ami Messi : « Pour moi, Messi ne prend pas de plaisir. Parce que Leo rend ce jeu spécial, et il produit cela quand il s'amuse (…) Selon moi, il n'est pas à sa place là-bas (à paris) actuellement. Parce que pour moi Leo vivait dans la meilleure ville au monde pour pratiquer ce qu’il aime. Il m’a toujours dit "Où pourrais-tu être mieux qu’ici ?", et je l’ai constaté, cet endroit n’existe pas ».

Quant à savoir si Lionel Messi reviendra au FC Barcelone l'an prochain, Dani Alves ne s'avance pas... Même s'il le souhaite : « Pour x raison, il n’est pas là. J’espère qu’il pourra revenir. Je ne sais pas s’il pourra, mais si c’est le cas, qu’il vienne ici avec moi pour profiter au moins un peu plus de tout cela. (...) Tous ceux qui partent du Barça finissent par le regretter ».

