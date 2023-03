PSG, FC Barcelone - Mercato : un champion du monde drague Messi et veut le ramener à Madrid !

L’avenir de Leo Messi au PSG est incertain. Alors son contrat avec Paris arrive à son terme en juin, le numéro 30 parisien est ouvert à l’idée de prolonger. Cependant, le sextuple ballon d’or exige des garanties de la part des dirigeants avant sa signature. Du côté du PSG, un départ de Messi n’est pas une option écartée. L’Argentin possède un gros salaire et le club parisien doit répondre aux exigences du fair-play financier. Face à l’avenir incertain de Leo Messi au PSG, un champion du monde en profite et veut le ramener à Madrid.

Pour le podcast “ El Larguero“ Rodrigo de Paul s’est exprimé sur une potentielle arrivée de Messi à l’Atletico Madrid : « Si Leo a un doute sur sa prolongation avec le PSG, il n’a qu’à signer à l’Atlético de Madrid ! ».

Le message est passé à l’ancien joueur du FC Barcelone.

Rodrigo de Paul on Messi's contract extension with PSG in doubt: "So... he should come to Atléti!", told @ellarguero 🇦🇷 #Atleti



"Everyone wants a player like Joao Félix. He's not here due to football things, but here at Atletico we love him - we want him". pic.twitter.com/OQczC0V6IK